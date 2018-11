Công an Bình Dương thông tin chính thức vụ 'sếp' Cienco 6 tự tử

Chiều 8/11, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức liên quan đến ông Võ Phi Anh (54 tuổi), Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco 6), TP.HCM, người được xác định đã tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc.

Theo Công an Bình Dương, đơn vị này đã khởi tố vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án khu nhà ở cán bộ công nhân viên do Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 710 (gọi tắt là công ty 710) làm chủ đầu tư tại phường Đông Hòa, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ông Võ Phi Anh được xác định là người có liên quan vì thời điểm dự án vi phạm, ông là giám đốc công ty 710.

Một góc khu dân cư 710

“Trong quá trình điều tra, công an tỉnh đã mời ông Võ Phi Anh đến làm việc. Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ khởi tố vụ án chứ chưa khởi tố bị can. Tức là trước khi ông Anh tự tử, ông này vẫn chưa bị khởi tố. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra tới đây nếu xác định ông Anh sai phạm cũng sẽ khởi tố ông này bất kể đã tử vong. Ngoài ra, những người có liên quan khác, nếu xác định sai phạm cũng sẽ bị khởi tố”, Đại tá Trần Văn Thắng, Trưởng phòng CS Kinh tế - Công an tỉnh Bình Dương nhấn mạnh.

Dự án khu dân cư 710 có nhiều sai phạm nên UBND tỉnh Bình Dương quyết định thu hồi các quyết định đã cấp cho chủ đầu tư dự án. Cụ thể, theo quy định, sau khi có quy hoạch thì chủ đầu tư phải lập thủ tục về đất đai, thực hiện nghĩa vụ tài chính, xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh… mới được chuyển nhượng. Thế nhưng Công ty 710 khi chưa thực hiện các thủ tục theo quy định đã bán đất và hiện nay nhiều người dân đã xây nhà ở ổn định.

UBND tỉnh Bình Dương sau đó đã chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án, yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra. Nhận thấy có vi phạm, UBND tỉnh Bình Dương đã yêu cầu thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty 710. Tuy nhiên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án đã được công ty 710 thế chấp ngân hàng nên chưa thể thu hồi.

Liên quan đến sai phạm tại khu dân cư 710, trong quá trình đang điều tra thì ngày 3/11 nhận được tin ông Phi Anh tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc.

Hương Chi