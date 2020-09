Công an Hà Nam bắt vụ vận chuyển ma tuý lớn nhất từ trước đến nay

Quảng cáo

Ngày 30/9, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Thò Bá Thái (34 tuổi, trú ở bản Huổi Mới 1, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng 25/9, đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nam phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và các đơn vị chức năng có liên quan bắt quả tang Thò Bá Thái đang vận chuyển trái phép chất ma túy qua tuyến Quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận tổ dân phố số 1, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 05 kg ma túy "đá" và 6 nghìn viên ma túy tổng hợp, 2 bánh heroin.

Bước đầu, Thái khai nhận đang vận chuyển số ma túy trên từ tỉnh Nghệ An về Hà Nội tiêu thụ, trên đường vận chuyển qua địa bàn tỉnh Hà Nam thì bị bắt.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, sau khi thực hiện thành công chuyên án ma tuý lớn trên, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Lê Thị Thuỷ đã thay mặt lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh gặp mặt, khen thưởng Ban chuyên án.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Hoàng Long