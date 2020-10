Công an làm rõ vụ người đàn ông rút súng, lên đạn thị uy để giải quyết mâu thuẫn

Quảng cáo

Ngày 8/10, Công an xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đoạn clip của người dân ghi lại hình ảnh một người đàn ông cầm “khẩu súng” lên đạn thị uy trước một căn nhà trên đường Trung Mỹ, Tân Xuân, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn khiến người dân sợ hãi. Sau khi tiếp nhận, Công an xã trung Chánh đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Hóc Môn xử lý…

Trước đó, ngày 7/10, một đoạn video clip dài hơn 2’ ghi lại hình ảnh một người đàn ông trên 40 tuổi, mặc áo sơ mi ngắn tay, quần tây, đeo túi chéo trước ngực đã rút khẩu “súng ngắn” sau lưng quần ra rồi lên đạn đi vài bước rồi nhét khẩu súng ngược lại lưng quần. Sau đó người đàn ông này tiếp cận một căn nhà gần đó với thái độ khó chịu. Trước hình ảnh này, người dân lo lắng, bất an vì việc “thị uy” bằng súng của người đàn ông này.

Người đàn ông rút súng thị uy, giải quyết mâu thuẫn với nhà hàng xóm bạn gái. Vị trí người đàn ông “rút súng” được xác định xảy ra ngày 3/10 ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Theo bà N.T.D (SN 1962) và em gái là N.T.T (SN 1968) là người bị người đàn ông trên “rút súng đe dọa”. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc mâu thuẫn giữa chị em bà T và người bạn gái (ở sát vách nhà bà D) của người đàn ông trên.

Theo đó, khoảng tháng 6/2020, gia đình bạn gái người đàn ông trên xây nhà và xảy ra mâu thuẫn với bà T. Người đàn ông này đã cùng bạn gái tấn công bà T. Công an xã Trung Chánh đã thụ lý vụ việc.

Ngày 3/10, bà D cùng bà T đang buôn bán thì người đàn ông này tìm đến đập bàn và chửi bới khiến bà D và em gái hoảng hốt. Bà D lấy điện thoại ra ghi hình thì bị người đàn ông này “rút súng” ra đe dọa như trên. Thấy vậy chị em bà D sợ hãi chạy vào nhà đóng cửa lại và báo với Công an.

Bước đầu người đàn ông tên L (ngụ Củ Chi) được mời lên trụ sở Công an làm việc, L khai làm bảo vệ và khẩu súng trên là…súng nhựa. Công an huyện Hóc Môn đang thụ lý vụ việc.

Người đàn ông rút súng, lên đạn giữa đường làm nhiều người thót tim Một người đàn ông đi bộ trước cửa nhà dân ở TPHCM bất ngờ rút súng từ sau lưng quần ra làm động tác lên đạn khiến người dân xung quanh một phen hoảng hồn.

Theo Công an Nhân dân