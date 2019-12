Công an TPHCM triệt phá 467 băng nhóm tội phạm

Quảng cáo

Đó là báo cáo từ Công an TPHCM trước Đoàn công tác kiểm tra công tác năm 2019 tại Công an TPHCM vào ngày 1/12 do Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Đoàn.

Theo báo cáo từ Công an TPHCM, công tác đấu tranh, phòng chống hoạt động của tội phạm hình sự đạt được kết quả khả quan, phạm pháp hình sự tiếp tục được kéo giảm sâu (giảm 8,25% so với năm 2018 và là năm thứ 05 liên tiếp kéo giảm phạm pháp hình sự).

Trong năm 2019, Công an TPHCM đã điều tra khám phá 3.080 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội và triệt phá 467 băng nhóm tội phạm hình sự, bắt 1.188 đối tượng.

Công an TPHCM đã điều tra khám phá 3.080 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội (đạt tỷ lệ 76,98%; tăng 1,68% so với cùng kỳ 2018); triệt phá 467 băng, nhóm tội phạm hình sự, bắt 1.188 đối tượng.

Ngoài ra, năm 2019 Công an TPHCM đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh, số lượng ma túy thu được rất lớn, trong đó có nhiều vụ do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu (thu được 345kg heroin, gấp 3 lần so với năm 2018), trên 1,3 tấn ma túy tổng hợp (gấp 2 lần so với năm 2018) và nhiều phương tiện, tang vật liên quan.

Báo cáo kết quả công tác năm 2019 của Công an TPHCM, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TPHCM nêu rõ một số vấn đề như chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiệp vụ và Công an quận, huyện triển khai tích cực các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TPHCM

Do vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, lễ hội được bảo vệ tuyệt đối an toàn, góp phần phục vụ hiệu quả công tác phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của thành phố.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ chiến sỹ Công an TPHCM đã đạt được từ đầu năm 2019 đến nay.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, TPHCM có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt đối với sự ổn định và phát triển của đất nước. Do đó, Công an TPHCM phải luôn chủ động trên tất cả các mặt công tác, sẵn sàng đẩy lùi những nguy cơ, thách thức, ngăn chặn và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo thêm, từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an TPHCM tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019 để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra; triển khai kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công an TPHCM thu giữ hơn 1,6 tấn ma tuý Chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2019, lực lượng công an TPHCM đã khám phá 1.278 vụ án về ma tuý, bắt 2.988 đối tượng, thu hơn 1,6 tấn ma tuý các loại cùng 16 khẩu súng, 2.077 viên đạn và nhiều tang vật khác.

Công an TPHCM xây dựng mạng lưới camera nhận dạng tội phạm Công an TPHCM có đề án ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại TPHCM. Trong đó có dự án cốt lõi nằm trong đề án này là Trung tâm thông tin chỉ huy hiện đại. Mục tiêu là phải có hệ thống camera nhận dạng thông minh phủ toàn thành phố.

Công an TPHCM tiếp tục duy trì lực lượng 363 Ngày 25/4, Trung tướng Lê Đông Phong, giám đốc Công an TPHCM cho biết, kể từ khi thành lập đến nay, lực lượng 363 đã tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc răn đe, trấn áp các loại tội phạm. Trong thời gian tới, Công an TPHCM quyết định tiếp tục duy trì hoạt động của lực lượng này.

Văn Minh