CSGT và người dân vây bắt kẻ cầm dao truy sát người đi đường

Theo đó, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 13/8, trên đường quốc lộ 13 thuộc phường Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương. Vào thời điểm trên, một nam thanh niên bất ngờ lao vào một quán bán dừa tại chợ nhỏ 185 (khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) cướp con dao chặt dừa của chủ quán.

CSGT vây bắt đối tượng nghi ngáo đá

Người này sau đó dùng con dao hung hãn đòi chém người đi đường. Người dân quá sợ hãi nên không ai dám đến khống chế, những người đi đường bỏ chạy tán loạn.

Lực lượng tuần tra giao thông (Công an tỉnh Bình Dương) sau khi nghe thông tin đã đến hiện trường. Khi đối tượng chạy đến đoạn quốc lộ 13 (trước cổng KCN Vsip I, phường Bình Hòa, TX. Thuận An) thì bị CSGT và người dân khống chế, đưa về trụ sở công an phường làm việc.

Tại trụ sở công an, đối tượng có biểu hiện bất thường, không hợp tác nghi do bị ngáo đá. Hiện, công an đang tạm giữ nam thanh niên để làm rõ.

Hương Chi