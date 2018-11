Cục trưởng Thuế bị 'kiện' vì cho cấp dưới nghỉ hưu trước tuổi

Cụ thể, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hành chính về việc khởi kiện quyết định nghỉ hưu, hưởng chế độ BHXH và quyết định giải quyết khiếu nại giữa ông Lê Hữu Hiền (SN 1960), trú ở khu 4 thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Thường Xuân) kiện ông Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thanh Hóa.

Theo đơn khởi kiện và quá trình giải quyết tại Tòa án, ông Lê Hữu Hiền là công chức Nhà nước, công tác tại Chi cục thuế huyện Thường Xuân và giữ chức vụ Chi cục trưởng. Theo giấy khai sinh và các giấy tờ tùy thân khác như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu gia đình và các loại bằng cấp chuyên môn, hồ sơ đảng viên thì ông Hiền sinh ngày 8/8/1960. Riêng ngày tháng năm sinh trong hồ sơ công chức và BHXH thì lại ghi ngày 27/3/1958. Theo đó, ông Hiền đã nhiều lần đề nghị Cục thuế Thanh Hóa và BHXH Thanh Hóa điều chỉnh lại ngày tháng năm sinh của ông trong hồ sơ công chức và BHXH theo giấy khai sinh nhưng cả hai cơ quan này đều không thực hiện.

Ngày 15/3/2018, ông Hiền nhận được quyết định số 15QĐ-CT ngày 5/1/2018 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thanh Hóa Ngô Đình Hùng. Nhận thấy quyết định này là trái pháp luật nên ông Hiền đã làm đơn khiếu nại đến Cục thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị xem xét quyền lợi chính đáng của ông. Ngày 13/3/2018, Cục thuế Thanh Hóa ban hành quyết định số 292/QĐ-CT về việc giải quyết khiếu nại của ông Hiền. Tại quyết định này có nêu “Cục thuế Thanh Hóa không có thẩm quyền xác định tính hợp pháp của giấy khai sinh và hồ sơ đảng viên mang tên Lê Hữu Hiền và không có thẩm quyền điều chỉnh ngày tháng năm sinh của ông này trong hồ sơ công chức. Theo ông Hiền, tuy không có thẩm quyền giải quyết những nội dung trên nhưng Cục thuế Thanh Hóa đã đưa ra những nhận định phiến diện, chủ quan về mặt nội dung và trái pháp luật.

Ông Hiền cho rằng, ông sinh ngày 8/8/1960, đến ngày 8/8/2020 ông mới đủ 60 tuổi. Việc Cục thuế Thanh Hóa căn cứ vào ngày tháng năm sinh của ông trong hồ sơ công chức là ngày 27/3/1958 để ra quyết định nghỉ hưu đối với ông trong khi ông chưa đủ 60 tuổi là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của ông. Đồng thời, ông Hiền cũng không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Cục trưởng Cục thuế. Vì thế, ông đã làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cầu hủy quyết định về việc nghỉ hưu và quyết định giải quyết khiếu nại của Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa Ngô Đình Hùng.

Tại bản án số 69/2018/HC-ST, ngày 25/7/2018, Tòa án nhân tỉnh Thanh Hóa nhận định, các giấy tờ cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh của ông Lê Hữu Hiền như giấy chứng minh nhân dân do Công an Thanh Hóa cấp ngày 22/10/1995; căn cước công dân số 038060001503 do Cục trưởng Cục CSĐKQL cấp ngày 26/9/2016; bằng tốt nghiệp đại học tại chức cử nhân kinh tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân cấp ngày 18/7/2006; giấy chứng nhận tốt nghiệp PTTH của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cấp ngày 11/5/2001; thẻ đảng viên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 2/9/2004; sổ hộ khẩu gia đình do Công an huyện Thường Xuân cấp 29/9/2016; lí lịch đảng viên có xác nhận của Đảng ủy Trung đoàn 27 ngày 28/6/1982 đều phù hợp với giấy khai sinh cấp lại cho ông Hiền ngày 1/6/2016 của UBND xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân.

Ngoài ra, hồ sơ quản lý của ông Hiền do Cục thuế Thanh Hóa quản lý không có giấy tờ khai sinh gốc và có những tài liệu thể hiện ông Hiền sinh năm 1960 như lí lịch quân nhân, quyết định tặng huy hiệu đảng …

Đối chiếu với ngày tháng năm sinh của ông Hiền ghi trong giấy khai sinh nói trên và quy định tại Điều 54 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì tại thời điểm Cục thuế Thanh Hóa ra quyết định số 15/QĐ-CT ngày 5/1/2018 về việc cho ông Hiền nghỉ hưu theo chế độ BHXH từ ngày 1/4/2018, khi ông Hiền chưa đủ 60 tuổi. Việc ra quyết định số 15//2018/QĐ-CT ngày 5/1/2018 của Cục thuế Thanh Hóa đối với ông Hiền là trái pháp luật hiện hành. Ông Hiền là đảng viên, tại thời điểm ông xin thay đổi ngày tháng năm sinh nói trên cũng không trái với quy định của Đảng và Chính phủ như Thông báo số 13 ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; công văn số 7066 ngày 25/8/2016 của Chính phủ và ngày tháng năm sinh của ông Hiền trong giấy khai sinh cấp lại ghi ngày 8/8/1960 cũng đúng với hồ sơ gốc lý lịch đảng viên số 523019 CT/LLĐV khi ông được kết nạp vào đảng ngày 8/3/1982 tại Đảng ủy Trung đoàn 27, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1, Bộ Quốc phòng.

Với những lý do nêu trên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân tỉnh Thanh Hóa thấy việc ông Hiền khởi kiện đối với Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa là có căn cứ. Do vậy, tòa án đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Lê Hữu Hiền. Tuyên hủy toàn bộ quyết định hành chính số 15/QĐ-CT ngày 5/1/2018 về việc cho ông Hiền nghỉ hưu, hưởng chế độ BHXH từ ngày 1/4/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 292/QĐ-CT ngày 13/3/2018 của Cục thuế Thanh Hóa đối với ông Hiền. Buộc Cục thuế Thanh Hóa phải khôi phục lại mọi quyền lợi, chế độ cho ông Hiền đang được hưởng tại Chi cục thuế huyện Thường Xuân như trước ngày 1/4/2018.Về án phí, ông Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục thuế phải chịu 300.000 đồng án phí hành chính sơ thẩm.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Hữu Hiền cho biết sau khi bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa được tuyên, phía Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa Ngô Đình Hùng có đơn kháng cáo bản án. Do đó, theo lịch hẹn mà ông Hiền nhận được, phiên tòa phúc thẩm do Tòa án cấp cao xét xử vụ việc này sẽ được diễn ra vào ngày 27/11/2018 tới.

Trước đó, liên quan đến vụ việc này, phóng viên báo Tiền Phong đã liên hệ với ông Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa, tuy nhiên, ông Ngô Đình Hùng từ chối trao đổi với lý do bận họp.

Hoàng Lam