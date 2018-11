Đại gia tố bị giang hồ đánh đập dã man, buộc viết giấy nợ 40 tỉ

Ngày 19/11, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục lấy lời khai của ông M.T.D - một chủ doanh nghiệp ở xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình). Ông D - người tố cáo bị nhóm người đánh đập dã man trước đó đã chính thức xin được công an bảo vệ và tạm thời đang ở tại trụ sở Công an Bình Thuận để tránh bị truy sát.

Theo nguồn tin, ngày 14/11 sau khi CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận bắt giam Phạm Thanh Liêm, nguyên cán bộ Phòng Tài chính huyện Bắc Bình khi Liêm giả mạo sổ đỏ lừa bán cho nhiều người hơn 70 tỉ đồng thì đã có rất nhiều nhóm giang hồ, xã hội đen đến nhà Liêm để đòi nợ. Những nhóm người này đến từ TPHCM, Đồng Nai và sau khi trích sao kê tài khoản ngân hàng của Liêm đã phát hiện trước ngày bị bắt, Liêm nhiều lần giao dịch, chuyển tiền cho ông D với số tiền khoảng 15 tỷ đồng.

Lập tức nhóm người khoảng 30 người đi trên 8 xe ô tô đến thuê một căn biệt thự tại Khu Sea Link City (Phan Thiết) và sáng 15/11 gọi điện thoại yêu cầu ông D phải có mặt để gặp gỡ, trao đổi việc liên quan đến bị can Liêm.







Ông D cho biết do mình quá lo sợ cho tính mạng của bản thân và của vợ con nên buộc phải làm theo lời của nhóm xã hội đen này bởi họ đều xăm trổ vằn vện và đều rất hung dữ.



CQĐT khởi tố, khám xét nhà Phạm Thanh Liêm.



Người đi đường tò mò tập trung theo dõi vụ việc. Cho là mình không liên can gì do giao dịch, mua bán đất đai với Liêm bình thường, đúng hẹn ông D có mặt và đã bị nhóm này thu điện thoại. Sau đó họ đã thay nhau đánh đập ông D rất dã man buộc ông D phải viết giấy nợ 40 tỉ đồng và phải gọi cho vợ chuyển tiền cho họ. Vụ bắt giữ người trái pháp luật, hành hung gây thương tích kéo dài từ sáng đến trưa cùng ngày. Chỉ đến khi ông D đồng ý viết giấy nhận nợ nhóm người này mới dừng tay.Ông D cho biết do mình quá lo sợ cho tính mạng của bản thân và của vợ con nên buộc phải làm theo lời của nhóm xã hội đen này bởi họ đều xăm trổ vằn vện và đều rất hung dữ.Theo ông D sau khi ông viết nhận nợ, nhóm người nói trên buộc ông phải gọi điện thoại về cho vợ chuyển gấp tiền vào tài khoản của họ. Vợ ông D sau đó đã chuyển vào tài khoản của nhóm người này 1,1 tỷ đồng. Lập tức họ áp tải ông D lên một xe ô tô 7 chỗ và chạy vào hướng TPHCM. Khi đến Trảng Bom (Đồng Nai) vào tối 15-11, họ yêu cầu ông D xuống xe và buộc phải cam kết không được trình báo cho công an, nếu không tính mạng vợ chồng ông D và con cái sẽ không an toàn.Ông D đã đón taxi quay trở lại Phan Thiết thông báo cho người nhà và vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên sau đó do quá lo sợ, nạn nhân đã yêu cầu vợ con di chuyển chỗ ở còn mình đến xin tạm trú tại cơ quan công an để được bảo vệ tính mạng.

Người đi đường tò mò tập trung theo dõi vụ việc.



Hiện Công an Bình Thuận đang khẩn trương phối hợp với Công an Đồng Nai, Công an TPHCM làm rõ nhóm giang hồ táo tợn Chiều 19/11, vẫn theo nguồn tin của chúng tôi, Cơ quan CSĐT đã xác minh, làm rõ việc chuyển tiền giữa bị can Phạm Thanh Liêm và ông D là giao dịch bình thường, hợp pháp.Hiện Công an Bình Thuận đang khẩn trương phối hợp với Công an Đồng Nai, Công an TPHCM làm rõ nhóm giang hồ táo tợn đánh đập dã man "đại gia" này.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh