Đâm chết người tình tại quán karaoke rồi vào nhà nghỉ tự sát bất thành

Ngày 6/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thu (38 tuổi) ở khu 1, xã Thạch Sơn, Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ về hành vi giết người. Đây là nghi phạm được cho đã đâm chết người tình tại quán karaoke

Nạn nhân của vụ án này là chị Hà Thị Ph. (33 tuổi), trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn (Phú Thọ) đã tử vong do bị nhiều vết thương trên thân thể. Đối tượng Thu sau khi tự sát bất thành hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Quá trình điều tra xác định, chị Ph. có hai đời chồng và hai người con. Do điều kiện kinh tế khó khăn, chị Ph. xuống Lâm Thao làm thuê cho một số quán karaoke trên địa bàn và quen biết và quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Thu - một người đã có gia đình.

Thời gian gần đây, do nhiều lý do, chị Ph. muốn chấm dứt tình cảm với Thu nhưng bị đối tượng này không đồng ý và nhiều lần đe dọa và đánh đập.

Tối 4/11, vì bị Thu đe dọa quá sợ hãi, chị Ph đã đến quán karaoke của một người bạn tên H. xin ngủ nhờ qua đêm. Tối 5/11, đối tượng Thu tìm đến quán karaoke của chị Ph. đang ở nhờ để uống bia...

Sau khi uống bia, đối tượng Thu bất ngờ tìm và dùng dao đâm chị Ph.. Khi nạn nhân ôm bụng chạy sang bên đường thì đối tượng tiếp tục đuổi theo và đâm thêm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Thu bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó, đối tượng vào bệnh viện, nghe ngóng xem nạn nhân còn sống hay đã tử vong. Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng mua một con dao nhọn mang theo người. Khi biết nạn nhân Ph. tử vong, Vui trốn vào nhà nghỉ 555, ở khu 9, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao thuê phòng trọ.

Sau khi nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Lâm Thao đã tổ chức lực lượng có mặt tại hiện trường, xác định đối tượng gây án.

Quá trình rà soát theo hướng bỏ chạy của đối tượng gây án đã phát hiện Nguyễn Văn Thu đang lẩn trốn tại nhà nghỉ 555 nên tổ chức vây bắt. Tuy nhiên đối tượng Thu đã dùng dao tự sát... Các trinh sát đã phá cửa khách sạn, đưa đối tượng đi cấp cứu và đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo Công an Nhân dân