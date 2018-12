Đánh bạc thua 15.000 USD ở Campuchia, 9X lên kế hoạch lừa tiền mẹ

Ngày 5/12, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Nguyên (22 tuổi, ngụ Bắc Giang) và Nguyễn Văn Thành (50 tuổi, ngụ Tây Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi đánh bạc thua ở Campuchia, Nguyên và Thành lên kế hoạch lừa đảo.

Thành và Nguyên tại cơ quan công an

Công an cho biết, khoảng tháng 11/2018, Nguyễn Văn Nguyên qua casino ở Campuchia để đánh bạc và thua 15.000 USD. Do không có tiền trả nên Nguyên bị chủ nợ bắt giam lỏng. Nguyên sau đó được Nguyễn Văn Thành giúp trốn thoát được.

Tuy nhiên, khi về đến Việt Nam, Nguyên nói với Thành gọi điện thoại về cho mẹ của Nguyên, rằng y đang bị bắt giữ ở Campuchia và yêu cầu tiền chuộc là 200 triệu đồng.

Sau khi chuyển trước 5 triệu đồng vào tài khoản mà Thành yêu cầu, mẹ Nguyên hẹn gặp tại một quán cà phê ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để giao số tiền còn lại thì bị công an bắt giữ cùng tang vật. 2 đối tượng khai, do đánh bạc thua hết tiền nên nghĩ cách lừa tiền của người thân.

Hương Chi