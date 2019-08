Gần 400 tội phạm đường dây đánh bạc 10.000 tỷ được trả về Trung Quốc thế nào?

Quảng cáo

Đại úy Hà Trọng Dược - Trạm trưởng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, sáng 1/8, sau khi tiếp nhận nhóm đối tượng bao gồm 395 người (gồm 324 nam và 71 nữ, đều mang quốc tịch Trung Quốc) và 54 thùng đựng tang vật liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng từ Bộ công an, lực lượng Biên phòng đã tiến hành triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an ninh, an toàn trong khu vực.

Trạm trưởng Biên phòng Hữu Nghị Hà Trong Dược (giữa) cùng tổ công tác trực tiếp trao đổi, thống nhất với phía bạn trước khi tiến hành trao trả đối tượng. Ảnh: Duy Chiến.

Những đường mòn, ngõ tắt được chốt chặn chặt chẽ, nghiêm ngặt; Tổ chức duy trì phân luồng người xuất nhập cảnh và hàng xuất nhập khẩu, giao thông qua biên giới Việt- Trung hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao trả đối tượng cho phía bạn một cách thuận lợi.

Lực lượng Biên phòng triển khai nhiệm vụ một cách khẩn trương, nghiêm túc. Ảnh: Duy Chiến.

Trước đó, lực lượng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) đã sang trao đổi thống nhất thời gian, ngày giờ, địa điểm và phương pháp giao nhận người với Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

Trao trả người với sự chứng kiến của cơ quan chức năng hai bên. Ảnh: Duy Chiến.

“Trước khi bắt đầu công tác bàn giao, Trạm trưởng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cùng 2 cán bộ chuyên môn, trong đó có một phiên dịch viên đến sát đường biên tại km số 0 trực tiếp thống nhất với lực lượng chức năng Trung Quốc về “Biên bản giao nhận người” cũng như thành lập đoàn pháp lý của ta ký biên bản bàn giao. “Chốt” phương pháp giao nhận người lần cuối với bạn. Mặc dù thời tiết xấu nhưng hai bên đều nỗ lực hợp tác nên công tác này diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch”. Đại úy Dược nói.

Các đối tượng và hành lý trước khi trao trả về nước. Ảnh: Duy Chiến.

Thời gian giao nhận 395 đối tượng cùng tang vật diễn ra trong thời tiết mưa to, vậy nên lực lượng chức năng hai bên thống nhất dựng lều tạm liên hoàn tại khu vực sát km số 0.

Đại úy Dược cho biết, việc tổ chức bàn giao đối tượng phạm pháp cho lực lượng chức năng nước bạn để xử lý theo thẩm quyền diễn ra trật tự, đúng thủ tục, quy định và an toàn và đã kết thúc vào hồi 12h15’ ngày 1/8.

Quang cảnh bàn giao đối tượng phạm pháp người Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị .Ảnh: Duy Chiến.

Như Tiền Phong đã đưa tin, nhóm nghi phạm gồm 395 đối tượng tham gia vận hành trung tâm đánh bạc qua mạng tại khu đô thị Our City ở phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng bị Bộ Công an và Công an thành phố Hải Phòng bắt quả tang vào ngày 27/7/2019.

Các đối tượng này đã sang Việt Nam dưới dạng đi du lịch, lao động, thực chất là tham gia điều hành các website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến, với các hình thức: cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề…

Nguyễn Duy Chiến