Hai bé gái bị nam thanh niên xâm hại tình dục nhiều lần

Ngày 12/11, Công an tỉnh An Giang cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hoài Hận (18 tuổi, ngụ huyện Phú Tân) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Đối tượng này bị cáo buộc xâm hại tình dục 2 bé gái.