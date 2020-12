Hàng trăm cảnh sát bao vây, bắt giữ trùm xã hội đen tại Thái Bình

Trước đó, ngay sáng ngày 14/12, Chủ tịch tỉnh Thái Bình yêu cầu điều tra, xử lý vụ côn hành hung chủ xe khách. Theo đó, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ký công văn số 5728/UBND-CTXDGT gửi Công an tỉnh Thái Bình, Sở GT-VT Thái Bình yêu cầu tiến hành điều tra, xử lý vụ hành hung lái xe gây mất trật tự xảy ra trên địa bàn tỉnh này.

Nội dung công văn cho biết, sau khi một số tờ báo chí đăng tải về việc chủ xe khách ở Thái Bình là ông Nguyễn Minh Lập, thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải chủ kiêm lái xe khách tuyến cố định (Bến xe Nam Trung, huyện Tiền Hải đến Bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) bị nhóm người đánh gây thương tích cho lái, phụ xe và đập phá xe 17B-011.43 gây mất an ninh, trật tự và mất an toàn giao thông", Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Công an tỉnh, Sở GT-VT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng gây gổ, hành hung lái xe theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu Công an tỉnh Thái Bình, Sở GT-VT Thái Bình phối hợp thực hiện chỉ đạo, báo cáo kết quả điều tra, xử lý về UBND tỉnh Thái Bình trước ngày 30.12.2020.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, ông Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, trú tại thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, là chủ xe khách 29 chỗ mang BS 17B - 011.43 chạy tuyến cố định Tiền Hải, Thái Bình - Yên Nghĩa, Hà Nội) đã viết đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.