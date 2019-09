Hé lộ lai lịch ‘nữ quái’ lừa 160 tỷ đồng ở Bình Dương

Quảng cáo

Được cho là có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền trên 160 tỷ đồng bằng hình thức huy động vốn, Trương Thị Cao Thảo (SN 1986, quê Đắk Lắk) bị công an phát thông báo truy tìm.

Chân dung Thảo, người đang bị công an truy tìm

Nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk (nơi Thảo sinh sống) cho biết, Trương Thị Cao Thảo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách huy động vốn hứa trả lãi suất cao, sau đó ôm tiền bỏ trốn.

Đa số nạn nhân tại tỉnh Đắk Lắk chủ yếu là người họ hàng, quen thân với Thảo, trong đó có một số người là bạn học và đồng nghiệp.

Nói về lý do vì sao nhiều người “dính bẫy” của Thảo, một cán bộ điều tra cho biết Thảo là giảng viên tại một trường sư phạm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và có chồng là cán bộ công an tỉnh này. Do đó, người dân tin tưởng tuyệt đối những gì Thảo hứa với họ. Đa số nạn nhân tại tỉnh Đắk Lắk chủ yếu là người họ hàng, quen thân với Thảo, trong đó có một số người là bạn học và đồng nghiệp.

Sau khi thực hiện huy động vốn nhưng không trả tiền, Thảo bị người dân địa phương đồng loạt làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan Thảo công tác và cả nơi chồng Thảo đang làm việc. Do dính thị phi, vợ chồng Thảo đã làm thủ tục ly hôn. Sau khi nghỉ việc và ly dị chồng, Thảo rời quê Đắk Lắk để đến Bình Dương sinh sống và tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách thức tương tự.

Công an tỉnh Bình Dương sau khi nhận được nhiều đơn tố cáo đã liên hệ Thảo đến làm việc. Tuy nhiên, do Thảo bỏ đi khỏi nơi cư trú, người thân mất liên lạc buộc công an phải phát đi thông báo truy tìm Thảo để điều tra làm rõ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 17/9 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo truy tìm đối tượng Trương Thị Cao Thảo (SN 1986, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do Trương Thị Cao Thảo thực hiện với số tiền chiếm đoạt trên 160 tỷ đồng thông qua hình thức huy động vốn kinh doanh vải các loại. Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Trương Thị Cao Thảo bán nhà và bỏ đi khỏi địa phương.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng mới xác minh được 12 bị hại. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cá nhân, tổ chức bị Trương Thị Cao Thảo chiếm đoạt tiền liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra tố giác cũng như cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan để xác minh làm rõ.

