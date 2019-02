'Hiệp sĩ' Bình Dương truy bắt trộm trong nghĩa địa

Ngày 10/2, Công an phường An Thạnh, TX. Thuận An, Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận bàn giao đối tượng Đỗ Minh Quân từ nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải để tiếp tục xử lý vụ án trộm cắp tài sản.

Trước đó vào trưa ngày 9/2, đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo từ anh Lê Hữu Lượm (SN 1978, cư trú phường An Thạnh, TX.Thuận An, Bình Dương). Theo đó, gia đình anh Lượm bị trộm cạy cửa nhà lấy đi 2 xe máy và một số tài sản. Sau khi kiểm tra lại camera an ninh, đội “hiệp sĩ” nhận diện được đối tượng.

Tiến hành truy tìm đến chiều tối cùng ngày, nhóm “hiệp sĩ” gồm: anh Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Quốc Dũng, Trần Tấn Lộc, Phạm Tấn Thanh, Dương Tài và Nguyễn Hoàn Nam phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trong một nghĩa trang có cây cối um tùm.

Khi phát hiện nhóm “hiệp sĩ”, đối tượng bỏ chạy. Tổ chức bao vây, truy đuổi, nhóm "hiệp sĩ" đã khống chế được đối tượng và đưa về Công an phường An Thạnh, TX.Thuận An để làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên: Đỗ Minh Quân (SN 1997, ngụ phường An Thạnh, TX.Thuận An) đã có 1 tiền sự. Ngoài vụ trộm ở nhà anh Lượm, nghi can Quân còn khai nhận đã cùng 2 đối tượng khác trộm cắp tài sản hơn 9 vụ.

Được biết vào tối qua (9/2), Công an TX. Thuận An đã bắt thêm 1 đối tượng và thu 5 xe máy mà các đối tượng đã trộm cắp.

Hiện, cơ quan công an đang truy bắt đối tượng còn lại trong nhóm trộm.

