Hoàn tất điều tra vụ Tuấn ‘khỉ’ bắn 7 người thương vong ở Củ Chi

Đại diện Công an TPHCM cho biết, liên quan đến vụ án Tuấn 'khỉ', Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố 17 đối tượng, trong đó đang truy nã 1 đối tượng có liên quan. Đồng thời Công an TPHCM đang khẩn trương chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên đến vụ án này.

Liên quan đến vụ án Tuấn “khỉ”, tại cuộc họp báo Chính phủ Thường kỳ, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu lãnh đạo Công an quận 11 kiểm điểm về việc quản lý cán bộ chiến sỹ và quản lý đơn vị, yêu cầu lãnh đạo Công an Củ Chi tiến hành kiểm điểm về việc quản lý địa bàn để xảy ra một số ổ cờ bạc hoạt động