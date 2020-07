Khám xét phòng làm việc một cán bộ Ban Dân tộc Nghệ An

Khoảng 17h50 hôm nay (23/7), Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Tâm Long - Quyền Trưởng phòng Chính sách thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.



Nơi làm việc của ông Nguyễn Tâm Long Cơ quan công an đọc lệnh khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Tâm Long

Thông tin ban đầu cho biết, ông Nguyễn Tâm Long liên quan đến sai phạm trong quá trình thực hiện Đề án phát triển kinh tế xã hội (KTXH) người dân tộc Ơ đu tại xã Nga Mi, huyện Tương Dương.

Tại Ban Dân tộc Nghệ An (địa chỉ số 3, Đinh Bạt Tụy, phường Trường Thi, TP Vinh) trước sự chứng kiến của cán bộ VKSND tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Nghệ An đã đọc lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Tâm Long (SN 1974), Quyền Trưởng phòng Chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.

Kim Văn Bốn (SN 1982), cán bộ Phòng chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An. Trước đó, ngày 21/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông(SN 1982), cán bộ Phòng chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.

Quang Long

Tin Nghệ An