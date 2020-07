Bắt tạm giam một cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tham ô

Quảng cáo

Liên quan đến sai phạm trong việc thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn (xã Nga Mi, huyện Tương Dương), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ngày 21/7 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nhà của ông Kim Văn Bốn (SN 1982, trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh) – cán bộ Phòng Chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu, ông Kim Văn Bốn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập khống hồ sơ để rút tiền từ đề án. Hành vi của ông Bốn bị xác định có dấu hiệu phạm vào tội “Tham ô tài sản”, quy định tại Khoản 2, Điều 353, Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được Phòng CSKT Công an tỉnh Nghệ An điều tra mở rộng.

Quang Long