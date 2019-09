Khoanh vùng, hé lộ nhiều nghi can đốt pháo làm loạn sân Hàng Đẫy

Quảng cáo

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 14/9, Công an Quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về các hành vi Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ trong vụ đốt pháo sáng ở sân vận động Hàng Đẫy, khiến một cổ động viên nữ và một chiến sỹ Cảnh sát cơ động bị thương,

Sáng 15/9, một nguồn tin thân cận của Tiền Phong tại Nam Định cho biết, các điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận Đống Đa đã về Nam Định điều tra vụ việc. Tại đây, các điều tra viên đã triệu tập 12 đối tượng ở Nam Định để đấu tranh, làm rõ vụ án.

Các đối tượng liên quan đến vụ đốt pháo sáng bị công an triệu tập - Ảnh: TP.

"Đến nay, các điều tra viên đã xác định được một số đối tượng tham gia đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy vào tối 11/9. Đặc biệt, đã cơ bản khoanh vùng, xác định được đối tượng đốt pháo dù gây thương tích cho nữ khán giả Lê Huyền Anh", nguồn tin này cho biết.

Cùng với tiến hành rà soát, thu thập tài liệu, chứng cứ và tổ chức lấy lời khai của các nhân chứng, nhân viên bảo vệ, người bị hại và những người liên quan khác để điều tra làm rõ vụ việc, Công an Quận Đống Đa cũng khuyến cáo các đối tượng liên quan đến vụ án sớm trình diện, để được pháp luật xem xét, khoan hồng. Nếu cố tình trốn tránh, sẽ bị nghiêm trị.

Liên quan đến vụ việc này, do các đối tượng nghi can được nhận định là thuộc Hội CĐV bóng đá Nam Định nên Công an Nam Định cũng có những động thái tích cực làm sáng tỏ vụ việc.

Theo đại tá Đặng Minh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định cho biết đơn vị này đã thực hiện điều tra cơ bản các đối tượng. Kết quả điều tra cơ bản cho thấy trên mạng xã hội, ngoài đối tượng "Phú ngọng" lên facebook "khoe" thành tích đốt pháo sáng còn có một số đối tượng, nhóm đối tượng cũng tham gia cổ động đốt pháo sáng và các hành vi quá khích trên mạng xã hội, Trong đó, nổi bật là một nhóm CĐV ở huyện Vụ Bản, Nam Định.

Đại tá Đặng Minh Tuấn, Trưởng Phòng CSHS cho biết đang điều tra vụ pháo sáng - Ảnh: Hoàng Long

"Chúng tôi đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Nam Định để giao cho công an địa phương có biện pháp giáo dục, rắn đe, thậm chí trấn áp các đối tượng này. Đồng thời cũng đề nghị Sở Thông tin- Truyền thông Nam Định có biện pháp giám sát, ngăn chặn các trang có biểu hiện quá khích này".

Cùng với tăng cường an ninh, hôm qua, 14/9, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Nam Hà, kiêm Chủ tịch Công ty CP bóng đá Nam Định, ông Nguyễn Thanh Dương đã gửi tâm thư.

Chủ tịch Công ty CP Bóng đá Dược Nam Hà- Nam Định đề nghị các CĐV không ném pháo sáng, xử sự văn minh trên sân - Ảnh: Hoàng Long

Trong tâm thư này, cùng với xin lỗi về sự cố pháo sáng xảy ra trên sân Hàng Đẫy, ông Dương mong muốn CĐV Nam Định nói không với pháo sáng, không ném các vật xuống sân, không nói những lời nói phản cảm trên sân.

