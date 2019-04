Khởi tố kẻ gây ra vụ thảm sát 3 người ở Bình Dương

TPO - Trần Trọng Luận, nghi can được xác định là kẻ gây ra vụ thảm sát khiến 3 người ở Bình Dương, đến nay Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra.