Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây ‘chạy’ chế độ chất độc màu da cam tại Thái Bình

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét chỗ ở đối với bốn bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "môi giới hối lộ" quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Vũ Văn Thịnh (66 tuổi, trú tại thôn Cao Mỗ Đông, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), Vũ Công Hiếu (38 tuổi, trú tại thôn Lục Bắc, xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Lê Đức Thắng (65 tuổi, trú tại khu Quang Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và Phạm Quang Lung (70 tuổi, trú tại xóm 5, thôn Nam Hiệp Trung, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình).

Đây là các đối tượng có liên quan đến đường dây "chạy" chế độ chất độc da cam diễn ra trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đã được Công an tỉnh Thái Bình bóc gỡ, điều tra và xử lý.

Cụ thể, trước đó, ngày 18/12/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố 6 bị can, trong đó có 5 bị can đang công tác trong ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình có liên quan đến đường dây "chạy chế độ" này gồm Phạm Thị Thúy (50 tuổi, trú tại thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, là cán bộ Thương binh xã hội xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, Phạm Thị Tâm (46 tuổi, trú tại Thôn Đông, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, là cán bộ Thương binh xã hội xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng), Mai Thị Nghi (39 tuổi, trú tại thôn An Liêm, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, là cán bộ Thương binh xã hội xã Thăng Long, huyện Đông Hưng), Nguyễn Thị Thu Trang (29 tuổi, trú tại Tổ 22, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, là cán bộ phòng Việc làm và an toàn lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình và Bùi Văn Phiêu (66 tuổi, lao động tự do, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Hải, xã Đông Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Đến cuối tháng 12/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "nhận hối lộ", lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hùng Cường (44 tuổi, trú tại tổ 20, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, là cán bộ Phòng Dạy nghề, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình).

Các đối tượng trên đều được xác định liên quan đến đường dây "chạy" chế độ chất độc màu da cam trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, các đối tượng đã nhận tiền của những người có nhu cầu chạy chế độ nạn nhân chất độc màu da cam hoàng nhận tiền khống từ ngân sách. Vụ việc bị phát lộ từ đơn tố cáo của người dân. Sau đó, Cơ quan Công an tỉnh Thái Bình đã lập chuyên án để điều tra vụ việc.

Hoàng Long