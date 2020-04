Nam thanh niên lao xe vào chốt kiểm dịch khiến Thiếu úy công an trọng thương

Quảng cáo

Ngày 13/4, thông tin từ Công an huyện Kiến Thụy cho biết, vào lúc 23h05’ ngày 10/4, tại Chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 xã Đại Đồng (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), lực lượng làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra với xe mô tô nhãn hiệu Exciter BKS: 15F1-3198.



Nhận thấy tín hiệu, người điều khiển xe trên đã tăng ga đâm thẳng vào chốt kiểm soát khiến Thiếu úy Đặng Trí Chung, cán bộ Đội CSĐTTP về Hình sự-Kinh tế-Ma túy, Công an huyện Kiến Thụy bị trọng thương.

Ngay sau đó, Công an huyên Kiến Thụy đã đưa Thiếu úy Chung đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An với thương tích tay phải bị gẫy xương cánh tay trên (vỡ 4 mảnh).

Đối tượng Ngô Văn Tuân.

Qua xác minh, người điều khiển xe mô tô trên là Ngô Văn Tuân (SN 1998, trú tại thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) và người ngồi sau xe là Phạm Thị Ngọc Bích (SN 2003, trú tại xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang).

Đến 23h ngày 11/4, Công an huyện Kiến Thụy đã bắt được hai đối tượng trên và đưa về trụ sở công an. Tại đây, Ngô Văn Tuân khai nhận, mặc dù nhìn rõ tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện của lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch nhưng do xe đi mượn, không mang giấy tờ và không đội mũ bảo hiểm nên đã tăng tốc để chạy thoát.

Hiện, Công an huyện Kiến Thụy đã báo cáo vụ việc lên Công an thành phố, đồng thời hoàn thiện hồ sơ tiến hành truy tố, xử lý hành vi vi phạm của đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hoàng Dương - Phương Linh