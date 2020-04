Nam thanh niên 'thông chốt' kiểm dịch, đánh cán bộ bị thương

Quảng cáo

Chiều nay (9/4), Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Mạnh (24 tuổi, trú thôn Mỹ Thịnh, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Thông tin từ cơ quan công an về vụ việc cho biết, khoảng 17 giờ 30 phút chiều qua (ngày 8/4), tại chốt kiểm soát dịch bệnh tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, các thành viên chực chốt phát hiện Trần Văn Mạnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi qua chốt.

Tại đây, các thành viên chốt kiểm soát yêu cầu Trần Văn Mạnh dừng xe để thực hiện các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, không những không chấp hành, Mạnh còn có có hành vi chống lại lực lượng chức năng, gây thương tích cho thành viên của chốt kiểm dịch.

Căn cứ quy định của pháp luật, chiều ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Mạnh để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Chống người thi hành công vụ".

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Long