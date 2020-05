Nghi án chồng cũ dùng xăng đốt vợ vì ghen tuông

Quảng cáo

Sáng nay (3/5) Công an TP Dĩ An cho biết vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ phóng hỏa làm một phụ nữ bỏng nặng.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào tối qua (2/5) tại một phòng trọ trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Bình An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hương Chi