Nghi án công an viên treo cổ tự tử khi biết trưởng công an xã bị bắt

Sáng 25/8, ông Đỗ Quang Phú, Bí thư Đảng uỷ xã Vũ Quý (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một công an viên của xã treo cổ tự tử.

Vụ việc được phát hiện vào lúc 15 giờ chiều qua, 24/8. Người dân địa phương phát hiện một người treo lủng lẳng trên cây dâu da bên bờ ao gần sân vận động xã, thuộc địa bàn thôn 4 thôn 4, xã Vũ Quý. Kiểm tra thì xác định nạn nhân đã tử vong.

Nạn nhân treo cổ tử vong được xác định là ông Nguyễn Thế A (50 tuổi, là công an viên của xã Vũ Quí). Vị trí treo cổnằm ở giáp bờ ao do gia đình vị công an viên này thuê để nuôi cá.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo với chính quyền. Đến chiều tối qua, công an huyện Kiến Xương đã về xã Vũ Quý để điều tra vụ việc.

Thông tin về vị công an viên này, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Quý cho biết "Ông Nguyễn Thế A là người hiền lành, hoạt bạt và năng nổ trong công tác, luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Vì thế khi Nguyễn Thế A tự tử, cán bộ và người dân trong xã rất bàng hoàng".

Tuy nhiên, theo một số người dân ở xã Vũ Quý thì kể từ khi Trưởng công an xã Vũ Quý là Trần Văn Kiên bị bắt quả tang khi đang nhận tiền trong quán nhậu, sau đó bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 15/8 thì ông Nguyễn Thế A trở nên trầm tính, có dấu hiệu của việc lo sợ. Nhiều người cho rằng, có khả năng việc tự tử của vị công an viên này có liên quan đến vụ việc bắt trưởng công an xã trước đó.

Hoàng Long - MQ