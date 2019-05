Nghi phạm giết người bỏ xác bê tông từng đỡ đầu nhóm nhạc kịch

Quán cà phê do Phạm Thị Thiên Hà mở có tên là N.E.T nằm tại khu vực quận 10. Quán N.E.T ngày đó khá đông khách, đặc biệt là giới trẻ bởi quán có nhiều dịch vụ lạ thu hút khách như tổ chức chụp hình, tổ chức các chương trình trao đổi bằng Nhật ngữ. Theo một nhân viên đã từng làm tại quán thì Hà ít nói, hay đọc sách và có thể nói tốt cả tiếng Anh, tiếng Nhật.

Một điểm nhấn của quán cà phê này là chủ quán đã đứng ra đỡ đầu cho một nhóm nhạc kịch thể nghiệm. Nhóm nhạc kịch này gồm những bạn trẻ yêu nhạc kịch, mong muốn được đưa những vở diễn nhạc kịch kinh điển đến cho người xem. Tại quán N.E.T, nhóm nhạc kịch đã trình diễn thường xuyên vở diễn Notre Dame De Paris (Thằng gù nhà thờ Đức Bà), Con cáo và chùm nho, Romeo và Juliet… và nhận được sự ủng hộ rất nhiều của khán giả trẻ.



Năm 2017, sau khi quán N.E.T được sang tên cho người khác và Phạm Thị Thiên Hà đi tu luyện theo giáo phái lạ, nhóm nhạc kịch này đã phải đi tìm điểm diễn mới và hiện hàng tuần, nhóm vẫn đang diễn tại một số sân khấu cà phê trong trung tâm TP.

Trước đó, vào đêm 17/5 công an bất ngờ ập vào một khách sạn trên địa bàn phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, sau đó đưa nhóm 4 người phụ nữ về trụ sở công an làm việc. Tại đây, một trong số nhóm nghi can gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng trú tại một địa chỉ ở Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) và một người tên Huyền đã thừa nhận có liên quan đến vụ án mạng gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM) và Trần Đức Linh (quê Nghệ An) là 2 nạn nhân trong vụ phát hiện thi thể tại căn nhà ở huyện Bàu Bàng, Bình Dương. Lý do hai người này tử vong, theo lời nghi can thì Thành bị giết còn Linh tự sát. Cả 2 nạn nhân là đồng môn theo môn phái lạ của Hà. Hai nạn nhân bị giết cũng được cho là do “quỷ nhập hồn”.