Manh mối điều tra vụ 'xác người trong bê tông' ở Bình Dương

Ngày 18/5, Đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đơn vị này đang tiến hành lấy lời khai của 4 người phụ nữ vì có liên quan 2 thi thể trong thùng nhựa, bê tông xảy ra tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng. Đó là 4 phụ nữ tên Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng trú tại một địa chỉ ở Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang).

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho hay, khi được đưa về trụ sở công an, 1 trong nhóm 4 người đã khai nhận có hành vi giết người rồi phi tang xác trong thùng phuy. Tuy nhiên, trong lời khai của nhóm nghi can còn nhiều điểm chưa trùng khớp nên công an vẫn đang điều tra. Do đó, chưa thể xác định chắc chắn những người phụ nữ này là hung thủ giết người xảy ra tại căn nhà ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.



Trước đó, vào khoảng 0h ngày 18/5, nhận được tin từ khách sạn Tiamo nằm trong khu dân cư Tiamo thuộc phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, công an lập tức đến hiện trường xác minh, sau đó đưa nhóm người về trụ sở làm việc. Sau khi lấy lời khai của nghi can, công an lập tức thực hiện lệnh khám xét tại một căn nhà khác cách căn nhà xảy ra vụ án mạng chừng 10km. Căn nhà bị khám xét vì trước đó nhóm người phụ nữ thuê ở một thời gian. Cũng giống như căn nhà xảy ra án mạng, căn nhà thứ 2 này cũng được người thuê phủ kín bạt và có những dấu hiệu bất thường. Hàng xóm cho biết, người thuê nhà không thân thiện với những người dân xung quanh và di chuyển bằng chiếc xe ô tô 7 chỗ.



Trước đó, vào ngày 15/5 tại căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, người mua lại nhà sau khi dọn về ở thì phát hiện thi thể người trong thùng chứa đầy bê tông. Sự việc được trình báo cơ quan chức năng. Công an sau đó đến hiện trường khám nghiệm và tiếp tục phát hiện thi thể thứ 2 trong thùng phuy nhựa chứa trà và được dán kín keo. Do không thể xác định được danh tính nạn nhân nên công an đã công bố đặc điểm nhận dạng nhờ người dân hỗ trợ.



Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân nam bị siết cổ chết trước khi phi tang bằng cách đúc bê tông. Nạn nhân khác có vật nhọn đâm sau lưng, đầu bị thương và được ướp trà trong thùng dán chặt keo.

