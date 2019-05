Vụ 2 xác người trong thùng phuy: Một nghi can bỏ trốn, phát hiện nhiều tiền mặt

TPO - Qua xác minh, công an nhận định có 5 người phụ nữ liên quan đến vụ án mạng nhưng một người đã bỏ trốn. Trong khi đó, khám xét trên xe ô tô của các nghi can, công an thấy có nhiều tiền mặt.