Nhóm phụ nữ nghi sát hại 2 người đổ bê tông phi tang khai gì?

Sáng nay (18/5), lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ nhóm nghi can vụ phát hiện 2 thi thể là 4 người phụ nữ gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng trú tại một địa chỉ ở Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang).

Khách sạn nơi nhóm phụ nữ ở

Đến 0h ngày 18/5 khi nhóm người này chưa kịp rời khỏi khách sạn lên xe ô tô thì bị công an ập tới bắt giữ. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận là hung thủ trong vụ 2 thi thể nam. Ly do sát hại là vì mâu thuẫn cá nhân.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, khách sạn nhóm này ở có tên Tiamo nằm trong khu dân cư cao cấp tại phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khách sạn này thuộc hạng sang và theo lời nhân viên khách sạn thì nhóm 4 phụ nữ đã thuê ở từ 1 tháng trước.

Khi thông tin 2 thi thể người được phát hiện ở huyện Bàu Bàng thì nhóm này có nhiều hàng động khác thường, định trả phòng để đi nơi khác.

Nhóm người phụ nữ ở trong khách sạn tại khu dân cư hạng sang

Người đứng ra thuê phòng có sử dụng giấy tờ tên Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang). Chỉ duy nhất Thảo là người thường trao đổi với tiếp tân, 3 phụ nữ còn lại ít khi rời khỏi khỏi phòng hoặc nói chuyện với người của khách sạn.

“Trùng thời điểm phát hiện vụ 2 thi thể trong khối bê tông ở huyện Bàu Bàng thì nhóm người phụ nữ thuê phòng có hành động rất lạ. Họ cố tình né tiếp xúc. Sau đó, họ lập tức trả phòng để đi nơi khác. Thấy có dấu hiệu khả nghi, chúng tôi gọi quản lý sau đó trình báo công an”, một nhân viên khách sạn cho hay.

Trong khi đó, một bảo vệ khu chung cư cao cấp, nơi đặt trụ sở khách sạn Tiamo cho biết thêm, khoảng 0h ngày 18/5 nhiều công an xuất hiện và đi vào khách sạn. Sau đó, dẫn những người phụ nữ lên xe.

Trước đó báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 15/5 tại một căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương khi người dân dọn nhà thì phát hiện thùng chứa bê tông có thi thể người. Sau đó, công an tiếp tục phát hiện thêm thi thể thứ 2 trong một thùng phuy nhựa.

Hương Chi