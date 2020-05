Ngoài súng, đạn, còn phát hiện cả kíp nổ trong vụ Tuấn ‘khỉ’ bắn thương vong 7 người

Quảng cáo

Qua điều tra của Cơ quan CSĐT CA TPHCM, trong vụ án Lê Quốc Tuấn (Tuấn ‘khỉ’ SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) dùng súng bắn thương vong 7 người trên địa bàn huyện Củ Chi vào 2 ngày 29-30/1 vừa qua, công an thu giữ loạt vũ khi quân dụng và hung khí tại hiện trường và nhà của các bị can.

Tại nhà của Tuấn "khỉ", công an thu giữ 3 thanh kiếm, 2 dao tự chế; khám xét nhà bị can Phạm Thanh Tâm, thu giữ 3 dao tự chế; nhà của Lê Quốc Minh công an thu giữ 1 cây dũ ba khúc dài 60cm; khám nhà của Nguyễn Trung Kiên, công an thu giữ 1 súng ngắn và 7 viên đạn; khám nhà cha ruột của bị can Nguyễn Chánh Pháp, thu giữ 1 kíp nổ của lựu đạn…

Cùng với thu giữ tại hiện trường, trong vụ Tuấn ‘khỉ’, công an thu giữ tất cả 3 thanh kiếm, 8 con dao, 2 khẩu súng, 91 viên đạn, cùng nhiều hung khí khác.

Súng, đạn mà Tuấn 'khỉ' gây án ngày 29-30/1.

Về nguồn gốc súng, đạn, bị can Phạm Thanh Tâm khai nhận, khoảng giữa năm 2018, Tâm đi sang Campuchia đánh bài và có mua 1 khẩu súng K59 cùng nhiều viên đạn của 1 người Campuchia không rõ lai lịch với giá 8,5 triệu đồng.

Tâm mang về Việt Nam và đưa cho Trần Quốc Đạt cất giữ, sau tết 2019 Phạm Thanh Tâm tiếp tục sang Campuchia chơi đánh bài và có mua 1 khẩu súng AK báng xếp, 1 túi đạn khoảng 100 viên đạn dùng chung cho súng AK với giá 20 triệu đồng và 1 khẩu súng K54 cùng 7 viên đạn với giá 7 triệu đồng của 1 người Campuchia. Sau đó Tâm mang về Việt Nam tạm giữ.

Đến tháng 3/2019, Tâm đưa Tuấn ‘khỉ’ cất giữ 1 khẩu súng AK báng xếp và 1 túi đạn khoảng 100 viên.

Đến khoảng tháng 4/2019 Tâm nhặt được 2 quả lựu đạn trên địa phận Campuchia, Tâm đưa súng K54 cùng 7 viên đạn và 2 quả lựu đạn cho bị can Nguyễn Chánh Pháp cất giữ.

Đến tháng 8/2019, Pháp điện thoại cho Tâm để trả lại súng K54 cùng 7 viên đạn và 2 quả lựu đạn, nhưng lúc này Tâm đang ở Phú Quốc nên kêu Pháp đưa lại cho Đạt cất giữ, sau khi Tâm đi Phú Quốc về sẽ nhận lại.

Ngày 16/1, Tâm đưa súng K54 và 7 viên đạn cho Nguyễn Xuân Linh cất giữ, ngày 31/1 Linh gọi điện thoại cho Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh qua nhà Linh lấy khẩu súng, đạn đem cất giúp.

Cùng ngày Sĩ và Thịnh đưa lại súng, đạn cho Nguyễn Minh Di về nhà cất giấu, sau đó Di và Nguyễn Trung Kiên mang súng K54 cùng 7 viên đạn đi vứt tại ‘ao nước lớn’ thuộc ấp 3, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi thì bị cơ quan công an phát hiện và thu giữ.

Trong vụ án, liên quan tới số súng, đạn và hung khí nói trên, Cơ quan CSĐT CA TPHCM đã đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp và Trần Quốc Đạt tội danh “Tàng trữ trái phép vũ khi quân dụng”.

Tân Châu