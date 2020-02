Nhận hối lộ 2.500 USD, Cựu Phó Viện trưởng VKSND đối diện mức án nào?

Quảng cáo

Thẩm phán Nguyễn Thị Tuyết Vân (Phó Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh) vừa có quyết định đưa vụ án Đặng Trường An (cựu Phó Viện trưởng VKSND huyện Tân Châu), tội “Nhận hối lộ” theo khoản 2, Điều 354 Bộ Luật hình sự, có khung phạt 7-15 năm tù ra xét xử sơ thẩm. Qua đó phiên xử được ấn định vào lúc 7h30 ngày 14/2 tới đây, tại phòng xử 2B của TAND tỉnh Tây Ninh.

Cựu Phó Viện trưởng Đặng Trường An sẽ có 2 luật sư bào chữa, trong đó 1 luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh, 1 luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, luật sư bào chữa cho cựu Phó Viện trưởng Đặng Trường An cho hay, luật sư vừa có cuộc làm việc với ông An tại Trại tạm giam CA tỉnh Tây Ninh. “Sức khỏe ông An vẫn ổn sau mấy tháng tạm giam” – Vị luật sư cho hay.

Chiếc xe máy mà cựu Phó Viện trưởng VKSND huyện Tân Châu đi khi bị bắt quả tang nhận hối lộ. Viện Khoa học hình sự tại TPHCM kết luận 25 tờ tiền mệnh giá 100 USD là tiền thật. Các file ghi âm không bị cắt ghép, chỉnh sửa, nội dung tiếng nói trong các file ghi âm là tiếng nói của Đặng Trường An.... Với việc bị bắt quả tang và chứng cứ được nêu ra, cựu Phó Viện trưởng VKSND huyện Tân Châu Đặng trường An đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trước đó, cơ quan điều tra VKSND tối cao cũng đã trưng cầu giám định, số USD và các file nội dung ghi âm các cuộc nói chuyện qua điện thoại di động của ông An và những người liên quan.

Vụ án này như Tiền Phong đã đưa tin, Đặng Trường An và Trần Văn Hào (kiểm sát viên VKSND huyện Tân Châu) được giao nhiệm vụ trực thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết vụ án Cao Văn Tuyển, Cao Thái Thát phạm tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 23/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Tuyển, Phát. Trong các ngày 28, 29/7/2019, Đặng Trường An điện thoại cho Lê Thị Thanh Tuyền (là người quen của Phát, Tuyển) nói khoảng 12 giờ trưa đến nhà An ở ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh để nói chuyện tìm cách giúp đỡ cho Tuyển và Phát. Tại nhà An, An nói vụ án này nặng lắm, phải lo tiền bồi thường cho người bị hại 25 triệu đồng thì mới có cơ sở xin tòa xử nhẹ.

Ngày 30/7/2019, qua điện thoại, An nói với người nhà bị can là muốn được hưởng án treo ngoài việc lo bồi thường người bị hại 25 triệu đồng, còn phải đưa thêm 80 triệu đồng để An nhờ bên tòa án giúp đỡ.

Khoảng 16 giờ 45, ngày 2/8/2019 tại lề đường Tỉnh lộ K48, ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng huyện Tân Châu, khi An vừa nhận một bì thư bên trong có 2.500 USD để giúp bị can được án treo thì bị Cơ quan điều tra VKSND tối cao bắt giữ.

