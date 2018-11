Nhiều thanh niên sập ‘bẫy tình’ của cô gái 9X

Ngày 13/11, Công an quận Tân Bình, TP.HCM, đang tạm giữ Phan Thị Ly (21 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Cô gái này bị tố " bẫy tình " nhiều người qua mạng.Theo điều tra, giữa tháng 10, thanh niên 22 tuổi, quê Bạc Liêu đến công an trình báo bị Ly trộm chiếc xe máy hiệu Suzuki Raider cùng nhiều tài sản có giá trị.Theo lời khai, nạn nhân quen Ly qua mạng xã hội. Cô gái này sau đó rủ nạn nhân đi ăn uống và vào khách sạn. Trong lúc nạn nhân ngủ quên, Ly lấy trộm tài sản và chiếc xe của nạn nhân rời đi.Công an quận Tân Bình vào cuộc truy xét và mới đây đã bắt được Ly. Ngoài vụ trộm trên, nữ 9X còn khai nhận gây ra một vụ trộm khác với cùng thủ đoạn " bẫy tình " tương tự. Ly đem bán những tài sản trộm được lấy tiền tiêu xài. Cảnh sát tình nghi người này còn liên quan đến nhiều vụ trộm khác nên đang mở rộng điều tra.

Theo Zing