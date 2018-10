Nhóm người xông vào trụ sở đánh công an bị thương

Ngày 22/10, Công an huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước), cho biết đơn vị này đang xác minh vụ nhóm người kéo đến trụ sở công an xã Phước Thiện hành hung 2 cán bộ công an bị thương.

Trước đó, trưa 18/10, tổ công tác của Công an xã Phước Thiện (huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) gồm: Phó trưởng Công an xã Nguyễn Văn Hải và 2 công an viên là anh Trần Văn Phước, Mông Văn Chi mời Điểu Duy (SN 2000, trú ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện) về trụ sở làm việc vì liên quan vụ đánh nhau, gây mất trật tự công cộng xảy ra tại ấp Mười Mẫu (xã Phước Thiện).

Tuy nhiên, khi lực lượng công an xã làm việc được khoảng 5 phút với Điểu Duy thì người thân của Duy gồm: Điểu Thị Lan (1985), Điểu Thị Hồng (1991, cùng trú ấp Mười Mẫu) và một số người đến trụ sở có hành vi to tiếng với lực lượng Công an xã, đòi dẫn Duy về.

Lúc bấy giờ, tổ công tác giải thích nhưng Lan và Hồng vẫn xông vào phòng làm việc. Lan dùng tay đánh vào đầu và mặt làm công an viên Trần Văn Phước bị thương ở mắt và mép trái, còn Hồng dùng tay và chổi đánh Phó trưởng Công an xã Nguyễn Văn Hải.

Vụ việc sau đó được trình báo lên công an huyện Bù Đốp.

