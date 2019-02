Những lô đất công đắc địa Vũ 'nhôm' và vợ chồng chị gái thâu tóm

Năm 2018, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can hàng loạt cán bộ, quan chức để điều tra do có nhiều sai phạm. Trong đó có tướng công an, cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng, cựu phó Chủ tịch TP HCM…