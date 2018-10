Ông Phan Văn Anh Vũ được giảm một năm tù

Ngày 31/10, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm,” sinh năm 1975, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.

Trước đó, ngày 30/7/2018, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù; Phan Hữu Tuấn (sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Công an, đã nghỉ hưu) 7 năm tù; Nguyễn Hữu Bách (sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, nguyên cán bộ Bộ Công an) 6 năm tù về cùng tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 3 Điều 337 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Phan Văn Anh Vũ đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do bị cáo vô ý chứ không phải cố ý phạm tội.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi tiến hành xét hỏi và tranh tụng tại tòa, đồng thời cân nhắc toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phan Văn Anh Vũ, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ 8 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.

