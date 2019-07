Phát hiện ma tuý, súng đạn trong ngôi nhà không số

Quảng cáo

Trưa 25/7, lãnh đạo Công an TX. Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ nhóm đối tượng cùng tang vật gồm ma túy, súng, đạn để điều tra về hành vi tang trữ chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Nhóm đối tượng cùng tang vật

Trước đó, đêm 23/7, các trinh sát đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TX. Bến Cát phối hợp Công an phường Thới Hòa kiểm tra một ngôi nhà không số, nằm trên đường H4, khu phố 6, phường Thới Hòa, TX. Bến Cát do đối tượng Trần Hoàng Mai (SN 1972) thuê.

Thời điểm kiểm tra, Mai đang ở nhà cùng đối tượng Nguyễn Thế Anh (SN 1982, quê ở tỉnh Nghệ An). Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 4 bịch ny long loại lớn, nhiều gói ny lon nhỏ chứa ma túy đá với tổng trọng lượng trên 593 gam, 1 khẩu súng ngắn, 03 viên đạn cùng nhiều tang vật khác.

Tiếp tục truy xét, Công an thị xã Bến Cát bắt giữ thêm 2 đối tượng có liên quan là Huỳnh Hoàng (SN 1991, quê ở tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Tý (SN 1997, quê ở tỉnh Cà Mau). Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều gói chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá vơi trọng lượng trên 325 gam.

Hiện, Công an TX. Bến Cát đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hương Chi