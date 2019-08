Phát hiện nam thanh niên chết bất thường bên lề đường

Quảng cáo

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 3/8 tại một con hẻm thuộc KP. Đông Ba, phường Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương.

Hiện trường vụ việc

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện nam thanh niên nằm bất động bên lề đường. Kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong nên người dân trình báo cơ quan chức năng. Nhân được tin báo, Công an TX. Thuận An đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tiến hành xác minh nhanh, công an xác định danh tính nạn nhân tử vong tên Lê Quốc Bảo (SN 1986, ngụ Bình Dương). Theo nhận định ban đầu từ công an, nguyên nhân nạn nhân tử vong có thể do sốc ma túy.

Hương Chi