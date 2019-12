Phục hồi điều tra vụ án hình sự tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

Quảng cáo

Ngày 7/12, ông Phạm Văn Ảnh, người có tin tố giác tội phạm làm cơ sở để Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-ANĐT cho biết, ông Ảnh đã nhận được thông báo của cơ quan này về việc phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam vừa ban hành Thông báo số 299/TB-ANĐT, ngày 04/12 nêu rõ: "Ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT đối với số vụ án: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra năm 2007 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-ANĐT ngày 04/7/2018 của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam".

Cũng theo ông Ảnh, ông nhận được thông báo này với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án trên biết.

Nội dung thông báo của Công an hà Nam về việc phục hồi điều tra vụ án hình sự - Ảnh: Hoàng Long

Trước đó, trên cơ sở tin tố giác tội phạm của ông Phạm Văn Ảnh là người đại diện tập thể cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn ATA (đóng tại Khu công nghiệp Đồng Văn II, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) về việc có dấu hiệu tội phạm trong quá trình cấp giấy phép đăng ký kinh doanh lần 4, lần 5 cho Công ty Cổ phần Phát triển Hà Nam, ngày 4/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra năm 2007 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam và tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh thông tin, dấu hiệu về tội phạm.

Tuy nhiên, quá trình điều tra từ tháng 7/2018 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị VKSND tỉnh Hà Nam gia hạn điều tra 2 lần: Lần thứ nhất từ ngày 5/11/2018 đến ngày 5/3/2019 và lần thứ 2 từ ngày 6/3/2019 đến 6/7/2019.

Đáng chú ý là sau 2 lần gia hạn điều tra vẫn không đủ cơ sở để kết luận có sai phạm hình sự nên ngày 8/7/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã có văn bản thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án này.

Sau khi tạm đình chỉ vụ án gần 5 tháng, đến nay, cơ quan này đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án.

Hoàng Long