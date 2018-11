Sẽ công bố quyết định thanh tra trưởng công an bị tố 'chạy án'

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung cũng cho biết, sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận được thông tin Trưởng công an thành phố Thanh Hóa bị tố chạy án qua đoạn ghi âm được phát tán trên mạng xã hội, đơn vị đã báo cáo về Bộ Công an. Theo đó, Bộ Công an sẽ tiến hành xác minh, xử lý vụ việc trên.

Được biết, việc người bị tố cáo là Đại tá Nguyễn Chí Phương (Trưởng công an TP Thanh Hóa) có bị đình chỉ công tác hay không phụ thuộc vào kết quả thanh tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm hay không và có kiến nghị của cơ quan chức năng...

Trước đó, ngày 28/11, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn ghi âm được cho là cuộc trò chuyện giữa nhiều người, trong đó nhân vật chính là đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP Thanh Hóa và một người đàn ông từng công tác tại đơn vị này. Theo nội dung trong đoạn ghi âm cho thấy, người đàn ông trao đổi với đại tá Phương phạm tội trộm cắp xe máy. Các bên thống nhất việc người đàn ông trộm cắp đưa bao nhiêu tiền cho đại tá Phương để nhờ "chạy án". Trong đoạn ghi âm, người từng là cấp dưới của ông Phương than rằng: “Bây giờ ra quân, bị tước quân tịch, bị khởi tố, cháu biết làm gì bây giờ. Nhà cháu khó khăn, vợ cháu sắp sinh, bố với mẹ già, mong bác thương giúp cháu”. Sau khi nghe lời này, người được cho là Trưởng công an TP Thanh Hóa nói sẽ nghiên cứu và bàn với Viện trưởng Viện kiểm sát TP. Ngay sau khi đoạn ghi âm được phát tán trên mạng xã hội, trao đổi với nhanh với báo chí, đại tá Nguyễn Chí Phương xác nhận ông tham gia cuộc trò chuyện này. Cuộc trao đổi này diễn ra ngày 19 hoặc 20/7. Khi đó, cấp dưới của ông Phương từng công tác tại Đội cảnh sát trật tự bị tước danh hiệu công an nhân dân vì trộm cắp xe máy tại cơ quan. Sau đó, anh này bị khởi tố. Theo đại tá Phương cho biết thì: Việc đưa quà là có thật nhưng sau đó anh này cố tình không nhận lại. Anh ta bỏ chạy, tôi gọi tổ công tác xuống tiếp nhận và đem trả lại. Nếu tôi nhận của anh ta thì việc gì tôi phải tước danh hiệu công an của anh ta.

Hoàng Lam