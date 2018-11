Tạm giữ hình sự đối tượng ném con từ mái nhà xuống đất

TPO - Ngày 22/11, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Lê Ngọc Hà (SN 1985, trú tại khối 11, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh) - nghi can ném con từ mái nhà xuống đất để điều tra về hành vi Giết người.