Tạm giữ tài xế ô tô tông người đàn bà đi bộ tử vong rồi bỏ trốn

Sáng nay, 12/3, Công an huyện Vũ Thư, Thái Bình cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án và đang tạm giữ khẩn cấp đối tượng Lê Đức Trọng (37 tuổi, trú xã Đông Hòa, TP Thái Bình) để điều tra về tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hồ sơ điều tra cho biết, trước đó, vào ngày 6/3, Lê Đức Trọng là người điều khiển xe ô tô tải gây tai nạn nghiêm trọng khiến một phụ nữ đang sang đường tử vong tại chỗ sau đó bỏ trốn.

Cụ thể, khoảng 4h40 ngày 6/3, Lê Đức Trọng điều khiển xe ô tô tải BKS: 17C- 064.06 lưu thông trên đường tránh S1 hướng Thái Bình - Nam Định. Khi đi đến khu vực giao nhau với đường 220C (thuộc địa phận thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã đâm phải bà Nguyễn Thị H (trú tại Tân Quán, xã Tân Bình, TP Thái Bình) đang đi bộ sang đường làm bà H tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Trọng đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, Công an Vũ Thư đã khoanh vùng hiện trường, thu thập thông tin, truy tìm chiếc xe và tài xế để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra tai nạn vắng người qua lại, đường giao thông xa khu dân cư không có camera an ninh nên việc điều tra rất khó khăn.

Phải đến hôm qua (11/3), cơ quan chức năng mới điều tra, thu thập đủ bằng chứng chứng minh Trọng là tài xế lái xe tải gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường và tiến hành tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng này.

Tại cơ quan công an, Trọng đã thừa nhận mình là người gây tai nạn.

Hoàng Long