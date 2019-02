Thanh niên bị nữ đồng nghiệp đâm chết trong chung cư

Ngày 19/2, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Trịnh Thị Thanh Hậu (SN 1975, trú phường Ea Tam) cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h00 ngày 17/2, trong lúc ăn nhậu, giữa Hậu và Nguyễn Văn Hoàng A (SN 1993, trú tại Phường Tân Lập) nảy sinh mâu thuẫn. Khi được mọi người can ngăn, Hậu bỏ về nhà tại Khu C, chung cư HAGL, phường Tự An.

Đến khoảng 23h15 cùng ngày, Hoàng A. tìm đến khu chung cư HAGL để nói chuyện với Hậu. Tại đây, Hậu đã dùng con dao gọt trái cây để sẵn trên bàn đâm vào vùng bụng của Hoàng A khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Hậu đã đến Công an TP. Buôn Ma Thuột đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, cả hai là đồng nghiệp cùng tiếp thị cho một hãng bia.

Vũ Long