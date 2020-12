Thông tin mới vụ bắt giữ 2 cán bộ tại Sở Y tế Đắk Lắk

Quảng cáo

Ngày 11/12, trao đổi với Tiền Phong, trung tá Nguyễn Danh Bằng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đang tiếp khám xét nơi ở và nơi làm việc của 2 bị can liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Sở Y tế tỉnh này.

Trung tá Bằng cũng thông tin thêm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Cao Thị Ninh (Kế toán trưởng, Phòng Kế hoạch tài chính) để điều tra về tội “Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và ông Nguyễn Hữu Thông (nguyên Trưởng Phòng tổ chức, Sở Y tế Đắk Lắk) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các quyết định nói trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

“Cơ quan CSĐT cũng thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Huyên (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ); ông Nguyễn Đình Diệm (Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Dược); Nguyễn Xuân Hải (nguyên nhân viên Phòng Nghiệp vụ Dược) từ tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' sang tội 'Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng'. Đối với bị can Hải, cơ quan chức năng thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh sang thực hiện lệnh bắt tạm giam để tiếp tục phục vụ cho quá trình điều tra”, trung tá Bằng nói.

Như Tiền Phong đã đưa tin, liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Sở Y tế Đắk Lắk, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc, bắt bị can để tạm giam ông Doãn Hữu Long (nguyên Giám đốc Sở Y tế); ông Nguyễn Hữu Huyên (Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Y); ông Nguyễn Đình Quân (Chánh Thanh tra, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Y); ông Nguyễn Đình Diệm (Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Dược); ông Nguyễn Sỹ (Kế toán BVĐK huyện Ea Kar); bà Lê Thị Thanh Bình (Trưởng khoa Dược BVĐK huyện Ea Kar).

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Tô Thị Hà (nguyên Kế toán BVĐK huyện Lắk); Lê Na Tơr (phụ trách Khoa Dược BVĐK huyện Lắk); ông Nguyễn Xuân Hải (nguyên nhân viên Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế); ông Mai Xuân Vinh (dược sĩ Khoa Dược, Bệnh viện đa Khoa Vùng Tây Nguyên).

Nhóm PV Tây Nguyên