Thực hư thông tin 'hiệp sĩ' bị cướp dùng súng bắn vào đầu

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 11/11, anh Phương được cho là "hiệp sĩ" -thành viên CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang đi cùng bạn trong khu dân cư Việt Sing thuộc TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương thì phát hiện nhóm 6 đối tượng ngồi trên ba chiếc Exciter 150.

Do cả ba xe đều giấu biển số, anh Phương cùng bạn nghi đây là nhóm trộm SH tại một cửa hàng mà người dân vừa thông báo nên âm thầm theo dõi. Phát hiện "động", nhóm đối tượng tản ra rồi bất ngờ xuất hiện 2 đối tượng lạ mặt áp sát, dùng súng đạn bi bắn vào đầu anh Phương khiến nạn nhân bị thương phải đưa đi cấp cứu. Nhóm bạn anh Phương đã bắt 2 đối tượng trên xe không biển số đưa về công an.

Anh Phương bị thương đang điều trị tại bệnh viện

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một cho biết, anh Phương không thuộc thành viên câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa. Việc anh Phương nói bị cướp dùng súng bắn vào đầu chưa có kết luận điều tra. Mặt khác, 2 người bị đưa về trụ sở công an sau khi xác minh không liên quan nên công an đã cho về.

Trong khi đó, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải người nổi tiếng săn bắt cướp ở Bình Dương khẳng định, nạn nhân vừa bị thương không thuộc đội của mình.

Hương Chi