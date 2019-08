Tin mới vụ bố dùng thanh sắt đánh đập dã man 2 con nhỏ

Quảng cáo

Sáng nay (7/8), thượng tá Cao Giang Nam - Phó Trưởng Công an thành phố Thái Bình, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Đăng Dưỡng (31 tuổi, trú tổ 34, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, sáng 23/7, sau khi nhận được tin báo của người dân về việc Dưỡng ra tay đánh 2 con trai nguy kịch, cơ quan Công an thành phố Thái Bình đã đến hiện trường để điều tra làm rõ, đồng thời ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Đăng Dưỡng.

Vũ Đăng Dưỡng bị khởi tố, tạm giam vì nhẫn tâm đánh 2 con nhỏ nguy kịch - Ảnh: Hoàng Long

Để điều tra nguyên nhân dẫn đến hành vi mất nhân tính này, Công an thành phố Thái Bình đã tiến hành kiểm tra, xác định Dưỡng âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn trong máu.

Cơ quan Công an cũng xác định Vũ Đăng Dưỡng từng có thời gian điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình, nhưng không có Sổ khám chữa bệnh tại bệnh viện này. Để đảm bảo tính khách quan, Công an thành phố Thái Bình cũng đã trưng cầu giám định tại Viện Khoa học pháp y trung ương, giám định tâm thần đối với Vũ Đăng Dưỡng.

Sau khi được Viện khoa học pháp y trung ương thông báo kết quả đối tượng này không bị bệnh tâm thần, Công an thành phố Thái Bình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với Vũ Đăng Dưỡng.

Căn nhà nhỏ ở cuối ngõ 34, nơi xảy ra vụ bố đẻ đánh 2 con nhỏ nguy kịch - Ảnh: Hoàng Long

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 6 giờ 30 sáng 23/7, một số người dân tại tổ dân phố 34, phường Hoàng Diệu nghe tiếng kêu cứu từ căn nhà cuối ngõ liền chạy đến nơi kiểm tra thì thấy cổng nhà khóa chặt. Phía trong nhà, vợ Dưỡng là chị Trịnh Thị G (24 tuổi) đang kêu cứu và cho biết Dưỡng dùng then cửa đánh 2 con nhỏ là cháu V.L.P. (6 tuổi) và V.G.K. (22 tháng tuổi) bị thương rất nặng.

Ngay lập tức, một số người đã phá cửa cổng rồi đưa 2 cháu nhỏ đi cấp cứu, đồng thời báo vụ việc cho cơ quan chức năng. Rất may là được phẫu thuật kịp thời, 2 cháu bé (trong đó cháu V.G.K mới 22 tháng tuổi bị chấn thương sọ não) đều đã qua cơn nguy kịch, bảo toàn được tính mạng.

Hoàng Long