Toàn cảnh hành trình truy bắt kẻ sát hại nữ sinh ở Điện Biên

Ngày 14/2, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra vụ án chị Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ở huyện Điện Biên) bị sát hại. Chị Duyên được xác định mất tích chiều 30 tết khi giao gà cho khách, thi thể được phát hiện vào mùng 3 tết (ngày 7/2). Ngày 10/2, công an đã bắt giữ Vương Văn Hùng (SN 1984, ở Tuần Giáo, Điện Biên) và đối tượng thừa nhận đã sát hại chị Duyên. Chia sẻ về quá trình bắt giữ Hùng, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết ông và nhiều cán bộ, chiến sĩ đã không được ngủ dịp tết. “Áp lực lắm đấy, tôi sút mấy cân” - ông Hồng nói.

Theo Thiếu tướng Hồng, đây là vụ án có rất ít manh mối Công an tỉnh Điện Biên phải huy động tối đa trinh sát, điều tra viên và nhận giúp đỡ của các đơn vị từ Bộ Công an. Quá trình một tuần phá án, các cán bộ, chiến sĩ gần như không được ngủ. Mẹ và chị gái nữ sinh Cao Mỹ Duyên cũng gặp Hùng chiều 30 tết khi anh ta hỏi mua gà nhưng họ không nhớ chính xác khuôn mặt để miêu tả cho công an. Thông tin ban đầu chỉ dừng lại ở việc một nam giới đi xe tay ga màu trắng, tổ chức ăn nhậu chiều 30 tết.

“Dư luận đề nghị xử lý nghi phạm tội này, tội kia nhưng để cáo buộc một người phạm tội phải có chứng cứ vật chất, tài liệu khoa học... Người thường không thể nhìn ADN, phát hiện tế bào lạ được nên chưa thể nói nạn nhân có bị xâm hại tình dục hay không”. Thiếu tướng Sùng A Hồng

Công an đã rà soát khoảng 1.000 người cùng độ tuổi, giới tính trong diện nghi vấn để loại trừ từng trường hợp. Cuối cùng, Vương Văn Hùng bị xác định là nghi phạm. Đối tượng này vừa ra tù, về Điện Biên ở nhờ họ hàng được 4 tháng. “Anh ta giống như người tỉnh ngoài. Lớn lên ở Tuần Giáo nhưng Hùng sống lang thang rồi đi tù ở Sơn La, về ở Điện Biên khi hết án” - Thiếu tướng Hồng nói về nghi phạm.

Ban chuyên án có ý định bắt Vương Văn Hùng vào ngày 9/2 nhưng phải lùi lại một ngày để kiểm tra các chứng cứ, củng cố hồ sơ nhằm có thể đấu tranh với kẻ từng 4 lần phạm tội như Hùng, không để xảy ra oan sai. Qua đấu tranh, ngày 11/2, Hùng thừa nhận hành vi cướp, giết nữ sinh nhưng khai rất “nhỏ giọt”, chỉ thừa nhận những hành vi công an có chứng cứ.

Ngay sau khi Hùng đã thừa nhận việc gây án, lực lượng công an vẫn chịu áp lực bởi mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt trong lúc các lời khai của hung thủ có nhiều mâu thuẫn chưa thể chứng minh. Vì vậy, sáng 12/2, ban chuyên án chỉ cung cấp thông tin ban đầu về vụ án. “Dư luận đề nghị xử lý nghi phạm tội này, tội kia nhưng để cáo buộc một người phạm tội phải có chứng cứ vật chất, tài liệu khoa học... Người thường không thể nhìn ADN, phát hiện tế bào lạ được nên chưa thể nói nạn nhân có bị xâm hại tình dục hay không” - Thiếu tướng Sùng A Hồng nói.

Ngoài ra, cảnh sát có thể căn cứ dấu hiệu của thức ăn trong đường tiêu hóa; sự phân hủy... để xác định thời gian nạn nhân tử vong nhưng vẫn có những trường hợp đặc biệt. Vì vậy, để xác định lời khai của nghi phạm đúng hay sai, lực lượng chức năng cần thời gian kiểm tra. Đáng chú ý, Vương Văn Hùng chỉ thừa nhận gây án một mình, giết nạn nhân để cướp tài sản. Tuy nhiên, công an đã phát hiện vết máu của nạn nhân trên xe tải của người đàn ông ở gần nơi phát hiện thi thể. Thiếu tướng Sùng A Hồng nhận định có thêm người liên quan vụ án nhưng không phải 4 - 5 người say rượu rồi hãm hiếp... như đồn đoán thất thiệt.

Xuân Ân