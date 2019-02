Tướng công an thông tin vụ nữ sinh bị sát hại ở Điện Biên

Chiều 13/2, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can với Vương Văn Hùng (SN 1984, ở Tuần Giáo, Điện Biên) để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản.

Trước đó, chiều 30 Tết, chị Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ở huyện Điện Biên) đi giao gà cho khách nhưng mất tích. Gia đình và cơ quan chức năng đã tích cực tìm kiếm nhưng không có thông tin. Ngày 6/2 (mùng 2 Tết), xe máy và thi thể chị Duyên được tìm thấy tại một căn nhà hoang ở xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên), trên người chỉ mặc áo và quần lót. Điều tra xác định cô gái bị siết cổ đến chết,

Ngày 10/2, lực lượng công an đã bắt giữ Vương Văn Hùng và đối tượng khai nhận thấy chị Duyên xinh nên nảy sinh ý định sát hại, cướp tài sản. Hùng đã trao đổi số điện thoại với cô gái, đặt mua 13 con gà hẹn giao tới một địa điểm cách chợ khoảng 4km rồi bắt giữ, sát hại. Công an cũng triệu tập nhiều người khác lên làm việc để làm rõ cái chết của chị Duyên.

Theo Thiếu tướng Sùng A Hồng, do các tình tiết vụ án đang được tiếp tục làm rõ nên công an tỉnh chưa thể cung cấp thông tin đầy đủ cho nhân dân nhưng các thông tin trên một số trang mạng đăng việc Hùng có 4 - 5 đồng phạm; các đối tượng say rượu rồi hiếp dâm cô gái... là không chính xác. Để xác định cô gái có bị xâm hại tình dục hay không cần trưng cầu kết quả giám định, việc này sẽ mất thời gian.

Hiện tại, cơ quan điều tra mới khởi tố Vương Văn Hùng về các hành vi giết người, cướp tài sản. Sau này, khi các tình tiết vụ án bị làm rõ, cơ quan chức năng có thể thay đổi hoặc bổ sung các quyết định khởi tố.

Cũng theo lãnh đạo công an tỉnh, đối tượng Vương Văn Hùng rất cứng đầu, từng có 3 tiền án và được đánh giá là phạm tội "có nghề" nên khai báo rất ít, chỉ thừa nhận các hành vi khi bị cơ quan chức năng chứng minh.

Xuân Ân