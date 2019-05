Truy bắt kẻ đâm chết bạn nhậu trong quán cà phê

Trưa ngày 6/5 Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy bắt hung thủ và những người có liên quan trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một quán cà phê võng trên địa bàn phường An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, vào khuya ngày 5/5 anh Nguyễn Quốc Thu (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) tổ chức nhậu cùng nhóm bạn tại một quán cà phê võng nằm trên đường ĐT743, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương..

Trong lúc đang nhậu, anh Thu xảy ra mâu thuẫn với 1 người trong nhóm khiến cả 2 xảy ra xô xát. Anh Thu bị bạn nhậu dùng dao đâm một nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường An Phú đã có mặt bảo vệ hiện trường để chờ Công an tỉnh Bình Dương xuống giải quyết. Đến trưa nay, công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi mới hoàn tất. Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đã phát lệnh truy bắt hung thủ gây ra án mạng để xử lý theo pháp luật.

Hương Chi