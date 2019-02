Tướng công an giải thích việc khám nghiệm lại tử thi nữ sinh Điện Biên

Ngày 18/2, Công an tỉnh Điện Biên ra thông cáo báo chí về vụ án chị Cao Thị Mỹ Duyên (SN 1997, ở Điện Biên) bị bắt giữ, cưỡng hiếp và sát hại trong dịp Tết Nguyên Đán.

Các đối tượng gây ra vụ án gồm Vương Văn Hùng (SN 1984, ở huyện Tuần Giáo, Điện Biên), Bùi Văn Công (SN 1975), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991, cùng ở huyện Điện Biên).

Chiều 30 Tết (tức 4/2), Vương Văn Hùng đã lừa chị Duyên đi giao gà tại một căn nhà hoang rồi dùng dây xích siết cổ nhằm khống chế, bắt giữ rồi cùng đồng bọn hãm hiếp trong nhiều ngày. Khi sức khỏe nạn nhân yếu đi, Hùng siết cổ nạn nhân tới chết sau đó cùng 4 đồng phạm đưa xác cô gái vào một căn nhà hoang.

Trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tướng Sùng A Hồng - GĐ Công an tỉnh Điện Biên cho biết thêm, quá trình phá án, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn bởi các đối tượng gây án đều có nhiều tiền án, tiền sự và nghiện ma túy. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, chúng dùng nhiều thủ đoạn, phương thức tinh vi và rất dã man để che giấu hoạt động của mình.

“Đây là án truy xét, không rõ đối tượng và khi vụ việc xảy ra mới tiến hành truy tìm. Trong môt xã hội rộng lớn như vậy, lực lượng công an phải rất khó khăn để tìm ra đối tượng gây án” - ông Hồng nói.

Vương Văn Hùng khai đã 2 lần siết cổ nạn nhân.

Đánh giá vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho rằng: “Các vụ án hình sự giết người cũng đã xảy ra trên địa bàn nhưng với phương thức, thủ đoạn, hành vi dã man như vụ án này Điện Biên chưa bao giờ xảy ra”.

Được hỏi nguyên nhân khám nghiệm tử thi lại, Thiếu tướng Sùng A Hồng giải thích: “Kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ và lời khai của các đối tượng còn nhiều mâu thuẫn nên buộc cơ quan điều tra phải thực hiện yêu cầu của cơ quan kiểm sát là khai quật lại để làm rõ. Ví dụ, khi khám nghiệm tử thi chỉ có thể trả lời nạn nhân chết do bị siết cổ nhưng khi bắt được, đối tượng khai lúc gây án siết cổ 2 lần. Ngoài ra, có nhiều tình tiết khác buộc cơ quan điều tra phải khám nghiệm lại”.

Bên cạnh đó, nhóm đối tượng gây án đã có sự bàn bạc, chuẩn bị từ trước. Ngày 27 Tết, Công đã bàn bạc với Vương Văn Hùng tìm chị Duyên nhưng ra chợ không gặp nên các đối tượng lùi lại, thực hiện hành vi vào chiều 30 Tết.

Về thông tin chị Cao Thị Mỹ Duyên mang thai khi bị sát hại, Thiếu tướng Hồng nói: “Cơ quan điều tra đã làm và chờ kết luận của cơ quan khoa học kết luận có thai hay không, mình nhìn mắt thường chưa thể chính xác được. Các hành vi phạm tội với phụ nữ có thai đều được quy định trong Bộ luật Hình sự (tình tiết tăng nặng - PV) với một số tội danh”.

Tuy nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết chưa thể thông tin lý do các bị can lại chọn chị Cao Thị Mỹ Duyên để gây án, việc này sẽ được làm rõ sau.

Xuân Ân