Công an Điện Biên thông tin vụ nữ sinh bị giam giữ, hiếp dâm, sát hại

Vào khoảng 18h30 ngày 04/02 (tức 30 Tết), con gái chị Trần Thị Hiền (SN 1975; trú Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là Cao Thị Mỹ Duyên (SN 1997, cùng trú địa chỉ trên, hiện đang là sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên) có sử dụng xe máy BKS 27H1 - 7407 chở 13 con gà đi giao cho một người khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Sau khi Duyên đi khoảng 2 tiếng đồng hồ, gia đình đã nhiều lần gọi điện nhưng Duyên không nghe máy, sau đó điện thoại cũng bị tắt nên gia đình đã đến cơ quan Công an trình báo.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, Công an TP Điện Biên Phủ tổ chức truy tìm.

Đến 9h sáng ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết) người dân phát hiện chiếc xe máy Duyên dùng để chở gà tại khu vực Đội 18 xã Noong Luống (huyện Điện Biên). Khoảng 10h30 ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết) người dân phát hiện thi thể nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên tại ngôi nhà hoang trước cổng Công ty Công trình giao thông thuộc khu vực Đội 11 xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan Công an xác định nạn nhân Cao Mỹ Duyên bị chết do siết cổ.