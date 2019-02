Họp báo vụ nữ sinh ở Điện Biên bị bắt giữ, sát hại

TPO - Do có nhiều mâu thuẫn trong lời khai thu thập được, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm lại thi thể nạn nhân đồng thời bắt giữ thêm 4 đối tượng. Công an tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức họp báo vào chiều nay (18/2) về vụ việc.